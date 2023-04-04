Губернатор Кубани и гендиректор корпорации «Туризм.РФ» обсудили строительство курорта «Новая Анапа»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов провели рабочую встречу в Краснодаре.

Проект реализуют в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» по поручению Президента России. Новый курорт построят в районе станицы Благовещенская в 25 км от Анапы. В рамках реализации крупного туристического проекта здесь появятся отели и гостиницы категорий от 3 до 5 звезд. Общий номерной фонд составит от 15 до 25 тыс. номеров.

Для реализации проекта в декабре 2022 года сформировали подкомиссию по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По словам Вениамина Кондратьева, Кубань каждый год принимает до 17 млн туристов, из них 4 млн отдыхают в Анапе. Реализация проекта позволит привлечь дополнительно от 3 до 5 млн туристов. Это серьезная нагрузка на муниципалитет и его инфраструктуру.

«Мы заинтересованы в развитии потенциала Анапы, как главного детского и семейного курорта страны. Но, планируя строительство «Новой Анапы», нельзя забывать о существующей. Уже на этапе проектирования нас волнует обеспеченность инженерной и коммунальной инфраструктуры — очистные, газо-, водо- и электросети», — отметил глава региона.

По словам губернатора, необходимы комплексные решения, направленные на комфорт, прежде всего, жителей Анапы. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что важный вопрос — это транспортная доступность.

«Летом Анапа стоит в пробках. Распределение автомобильных потоков выходит на первый план, логистика должна быть удобной для всех», — отметил губернатор Кубани.

Генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов подчеркнул, что поддержка Президента и Правительства России, инструменты нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» предоставляют большие возможности для применения лучших мировых практик и самых передовых технологий при создании новой курортной территории. Уже разработали дорожную карту, которая состоит из 195 мероприятий. Комплексное развитие новой туристической территории предусматривает создание инженерной, транспортной инфраструктуры, которой будут пользоваться, в том числе, жители муниципалитета.

«В настоящий момент определены первоочередные задачи, требующие особого внимания, среди которых инженерные изыскания, разработка архитектурных, планировочных и градостроительных решений, мастер-плана», — сообщил Сергей Суханов и поблагодарил команду края за профессионализм с начала реализации проекта.

Вениамин Кондратьев подчеркнул важность сохранения природы Бугазской косы. По словам главы региона, к застройке этих территорий важно подойди взвешенно и бережно, чтобы сохранить уникальные дюны и ценные виноградопригодные земли.

Также на совещании обсудили итоги осмотра территории будущего курорта. Участники встречи приняли решение организовать рабочие группы по всем основным направлениям, а также найти варианты решения транспортной логистики и провести обследование земель, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», курорт «Новая Анапа» построят на Бугазской косе в 25 км от города. Курорт будет располагаться на площади 1,6 тыс. га, включающей песчаные пляжи. Развитие курорта обсуждали 24 января на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.