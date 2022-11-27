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Губернатор Краснодарского края поздравил жительниц региона с Днем матери

Общество
27.11.2022 09:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/gubernator-krasnodarskogo-kraya-pozdravil-zhitelnits-regiona-s-dnem-materi
Губернатор Краснодарского края поздравил жительниц региона с Днем матери
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Праздник учредили указом президента России в 1998 году. Традиционно его отмечают в последнее воскресенье ноября.

«Для каждого из нас мама – главный человек на земле. И где бы мы не находились – всегда чувствуем поддержку и заботу, которые помогают нам добиваться успехов в любом деле. Особое восхищение хочется выразить всем многодетным мамам нашего края, тем, кто воспитывает приемных детей. Это колоссальный труд и ответственность», — написал глава Кубани Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Губернатор пожелал матерям как можно больше радостных и трогательных мгновений рядом с близкими.

«Пусть ваши дети дарят вам любовь, ценят и берегут, а глаза всегда светятся от счастья», – добавил Кондратьев.

В Краснодарском крае более 800 тыс. семей воспитывают почти 1,4 миллиона детей. Каждая девятая семья на Кубани – многодетная. В 2022 году на поддержку семей с детьми выделили более 45,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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