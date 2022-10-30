Губернатор Краснодарского края поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Этот праздник отмечают в России с 1976 года в последнее воскресенье октября.

«С раннего утра до позднего вечера на улицах кубанских городов курсируют автобусы, троллейбусы, маршрутные такси, перевозя за день тысячи пассажиров. Водители большегрузов доставляют товары в разные уголки края и страны. Без квалифицированных водителей невозможно представить сельскохозяйственные и строительные работы, деятельность промышленных предприятий, туристические поездки. Наши экстренные службы спасли не одну сотню жизней благодаря работе водителей-профессионалов. Спасибо за мастерство и преданность избранному делу», – сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что Краснодарский край входит в число лидеров среди регионов по количеству автомобилей. При этом с каждым годом нагрузка на магистрали в крае растет. Один из главных приоритетов для региона – развитие дорожной сети, строительство мостов, скоростных трасс и обходов населенных пунктов. В 2022 году дорожный фонд Кубани составляет 48,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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