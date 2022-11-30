Губернатор Краснодарского края попал в санкционный список Великобритании

Великобритания добавила 22 новые позиции в санкционный список против России, сообщает МИД королевства. В новый список попали 10 глав российских регионов, среди которых губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Санкции связаны с поддержкой и организацией главами субъектов мобилизации в России.

«Под санкции попали 10 руководителей регионов. Сюда входят главы Дагестана, Ингушетии и Калмыкии, из которых было призвано значительное количество призывников. В июле Великобритания наложила санкции на 29 губернаторов за их роль в оказании финансовой поддержки российским администрациям на Украине», — говорится на сайте правительства Великобритании.

Губернатор Краснодарского края прокомментировал попадание в список одним словом: «Ожидаемо».

Кроме Вениамина Кондратьева в новом списке глава Ростовской области Василий Голубев, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Архангельской области Александр Цибульский, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, главы Дагестана и Калмыкии Сергей Меликов и Бату Хасиков.

Кроме того, Великобритания вводит санкции против вице-премьера РФ Дениса Мантурова, главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, директора ФСИН Аркадия Гостева и военных комиссаров пяти регионов РФ, в том числе военного комиссара Москвы Игоря Егорова.

Всем указанным в списке персонам запрещается въезд в Великобританию, их счета там, при наличии, будут заморожены.

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