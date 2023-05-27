Губернатор Брянской области опроверг информацию о попытке прорыва украинской ДРГ в Климовский район

Информация о проникновения украинской диверсионной группы на территорию Брянской области появилась 27 мая в различных пабликах.

«Сегодня многие телеграм-каналы распространили информацию о попытке незаконного проникновения диверсионной группы на территорию Климовского района. Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было», — написал глава области Александр Богомаз в Telegram.

Он отметил, что ВСУ обстреляли населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района.

«Пострадавших среди гражданского населения нет. В ответ на действия украинских националистов пограничными войсками и вооруженными силами РФ были произведены ответные действия. Огневые точки подавлены. Просьба к жителям региона пользоваться только официальными источниками информации», — добавил Богомаз.

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