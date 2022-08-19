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Грядущие выходные в Краснодарском крае обещают быть теплыми, но дождливыми

Общество
19.08.2022 15:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/gryadushhie-vyhodnye-v-krasnodarskom-krae-obeshhayut-byt-teplymi-no-dozhdlivymi
Грядущие выходные в Краснодарском крае обещают быть теплыми, но дождливыми
Фото «Россети Кубань»

По прогнозу синоптиков, на выходных 20 и 21 августа воздух днем прогреется до +27…32 °С, ночью — до +17…22 °С. Местами ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

На Черноморском побережье температура ночью будет +21…26°С, в Туапсинском районе +17…22°С, днем +27…32 °С. В горах ночью воздух прогреется до +11…16 °С, днем до +21…26 °С.

«На Черноморском побережье ожидаются ветра северного направления с порывами 12-14 м/с, на участке Анапа — Геленджик до 15-18 м/с», — говорится в сообщении Краснодарского ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае до 21 августа ожидаются сильные дожди и смерчи. По прогнозу синоптиков, местами ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

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