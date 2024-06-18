Грузовой поезд сошел с рельсов в центре Новороссийска 

Инцидент произошел вечером 18 июня на улице Магистральной.

По данным мэрии Новороссийска, на улице Магистральной сошел с рельсов грузовой состав. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

«Ведется работа по устранению аварии. Будет выполнена отцепка вагонов от тепловоза с целью освобождения проезжей части», — написал в своем Telegram-канале заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков.

Движение транспорта на месте схода состава крайне затруднено. Жителей города просят выбирать альтернативные объездные пути.

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