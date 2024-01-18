Грузовой поезд протаранил микроавтобус в Краснодарском крае

Дорожное происшествие случилось 18 января в 19:14 в Крымском районе между станциями Разъезд 9 км и Себедахово.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд в тот момент, когда к нему приближался грузовой поезд.

Машинист применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения. Однако расстояние между ними было минимальным и поезд протаранил автомобиль.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Инцидент не повлиял на движение других поездов в Крымском районе, сообщает пресс-служба СКЖД.

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