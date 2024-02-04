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Грузовой поезд протаранил легковушку на ж/д переезде в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovoj-poezd-protaranil-legkovushku-na-zh-d-pereezde-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Грузовой поезд протаранил легковушку на ж/д переезде в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Авария произошла 4 февраля в 1:13 на железнодорожном переезде между станциями Себедахово и 9-й км Северо-Кавказской железной дороги на территории Кубани.

По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение. Расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. На движение других поездов авария не повлияла, сообщает пресс-служба СКЖД.

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