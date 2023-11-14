Грузовой поезд насмерть сбил 42-летнюю женщину в Краснодарском крае 

Несчастный случай произошел 13 ноября на железнодорожном перегоне Отрадо-Кубанская — Гулькевичи.

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Кавказская поступило сообщение о том, что грузовой поезд сбил насмерть женщину. На место выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

Личность погибшей установили. Ею оказалась 42-летняя жительница станицы Скобелевской, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на ж/д путях. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также: в Тихорецком районе поезд насмерть сбил мужчину. Несчастный случай произошел 26 сентября на железнодорожной станции Малороссийская.