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Грузовой поезд насмерть сбил 42-летнюю женщину в Краснодарском крае 

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovoj-poezd-nasmert-sbil-42-letnyuyu-zhenshhinu-v-krasnodarskom-krae
Грузовой поезд насмерть сбил 42-летнюю женщину в Краснодарском крае 
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Несчастный случай произошел 13 ноября на железнодорожном перегоне Отрадо-Кубанская — Гулькевичи.

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Кавказская поступило сообщение о том, что грузовой поезд сбил насмерть женщину. На место выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

Личность погибшей установили. Ею оказалась 42-летняя жительница станицы Скобелевской, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на ж/д путях. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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