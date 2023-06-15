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Грузовой поезд насмерть сбил 29-летнего мужчину в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovoj-poezd-nasmert-sbil-29-letnego-muzhchinu-v-krasnodare
Грузовой поезд насмерть сбил 29-летнего мужчину в Краснодаре
Фото Romario99, pixabay.com

Трагедия произошла на железнодорожной станции Пашковская 15 июня.

Заметив человека на путях, машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, однако мужчина не реагировал. Предположительно он, был в наушниках. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

От полученных травм 29-летний местный житель скончался на месте происшествия. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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