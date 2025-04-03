Грузовик снес опору ЛЭП и обесточил часть улицы в Сочи

Внезапно оставшиеся без света жители улицы Гастелло Адлерского района 3 апреля около 12:00 обнаружили упавший столб.

Выяснилось, что опору линии электропередачи возле сетевого магазина сбил грузовой автомобиль. В результате ДТП нарушено электроснабжение нескольких домов.

«Специалисты Сочинских электрических сетей оперативно приступили к проведению восстановительных работ. Завершить ликвидацию последствий ДТП энергетики планируют до 17:00», — сообщает МЦУ Сочи.

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