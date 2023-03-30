Грузовик сбил мужчину на мопеде на улице Московской в Краснодаре

ДТП произошло 30 марта около 9:30 на улице Московской 118 возле трамвайных путей. Видеозапись с места происшествия прислали очевидцы.

На кадрах виден лежащий на дороге мопед и его водитель. Судя по видео, мужчина жив. Рядом находится грузовой автомобиль.

«Участники данного дорожно-транспортного происшествия к его оформлению сотрудников полиции не привлекали», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 29 марта на улице Московской из-за ДТП с велосипедисткой остановилось движение трамваев. Установлено, что девушка в наушниках переезжала на велосипеде трамвайные пути по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения с трамваем она получила ушиб головы и была госпитализирована.