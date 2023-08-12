Грузовик с живыми раками перевернулся после ДТП в Геленджике

Авария произошла 12 августа на объездной дороге города-курорта.

По предварительным данным, на трассе столкнулись грузовик марки Hyundai и трактор с ковшом. От удара грузовик перевернулся, на дорогу выпали поддоны с живыми раками.

По словам очевидцев, водитель грузового автомобиля получил травмы.

На месте ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются, пишет газета «Прибой» в Telegram.

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