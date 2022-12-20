Грузовик с прицепом протаранил ограждение и перекрыл дорогу под Новороссийском
Происшествия
20.12.2022 17:49
ДТП с участием большегруза произошло 20 декабря около 16:00 на 123 км трассы Краснодар — Верхнебаканская.
По предварительным данным, водитель грузовика DAF с прицепом превысил скорость. Грузовик съехал с дороги и врезался в железобетонное дорожное ограждение. В результате ДТП большегруз перекрыл полосу движения по направлению в Краснодар.
«На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции, организовали безопасное движение транспорта. При ДТП пострадавших нет», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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