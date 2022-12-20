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ДТП с 4 погибшими и 2 пострадавшими устроил житель Кубани в Свердловской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dtp-s-4-pogibshimi-i-2-postradavshimi-ustroil-zhitel-kubani-v-sverdlovskoj-oblasti
ДТП с 4 погибшими и 2 пострадавшими устроил житель Кубани в Свердловской области
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области

Смертельная авария произошла 20 декабря около 14:00 по местному времени на 38 км дороги Нижний Тагил — Нижняя Салда в Свердловской области.

По предварительным данным, 30-летний водитель ВАЗ-2110 выехал на встречку, где столкнулся с «Газелью». В результате аварии на месте погибли водитель, житель Краснодарского края, и три пассажира легковушки. Пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Одного пассажира и водителя грузовика госпитализировали в ЦГБ в Верхней Салде. В грузовике 35-летний житель Екатеринбурга перевозил строительные материалы.

Назначена экспертиза на установление в крови погибшего водителя алкоголя или других запрещенных веществ. По факту ДТП проводится проверка, сообщает «МВД МЕДИА».

Читайте также: иномарка вылетела с дороги и перевернулась в поле на Кубани. В результате аварии погиб 42-летний пассажир автомобиля. Водитель и еще один 37-летний пассажир получили травмы.

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