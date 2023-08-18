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Грузовик с мороженым перевернулся в Кореновске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-s-morozhenym-perevernulsya-v-korenovske
Фото t.me/avtomobilnyi

ДТП произошло 11 августа на пересечении улиц Горького и Архипова.

По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Matiz ехал по улице Горького. Подъезжая к перекрестку, он не уступил дорогу автомобилю Ford и врезался в него. От столкновения грузовик перевернулся на крышу.

В результате аварии никто не пострадал. Причиной ДТП стало нарушение ПДД водителем иномарки. Обстоятельства ДТП выясняются, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник начальника отдела пропаганды БДД Павел Окружко.

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