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Грузовик рухнул с горы на оживленную улицу в Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-ruhnul-s-gory-na-ozhivlennuyu-ulitsu-v-tuapse
Грузовик рухнул с горы на оживленную улицу в Туапсе
Фото t.me/tuapsevesti

Дорожный инцидент произошел 17 августа около 14:00 на улице Кирова рядом с памятником «Зенитка».

Известно, что грузовой автомобиль «Урал» свалился с опорной стены на улице Полетаева, расположенной на горе. Упавшая машина накренилась на кабину, опершись кузовом на бетонный забор.

Информации о пострадавших пока нет. Местные коммунальщики убирают рассыпавшийся щебень с дороги, пишет газета «Туапсинские вести».

В соцсетях появилась информация, что за рулем «Урала» был 45-летний водитель, который вывозил грунт с участка на своем личном автомобиле. Он не справился с управлением во время движения.

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