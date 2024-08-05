Грузовик раздавил легковушку на трассе под Сочи
Происшествия
05.08.2024 09:12
Серьезная авария произошла вечером 4 августа на федеральной трассе Джубга — Сочи в поселке Дагомыс.
Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в социальных сетях. Предварительно, многотонный грузовик наехал на легковушку. На кадрах видно, что задняя и передняя части иномарки получили сильные повреждения.
В результате ДТП движение в сторону Туапсе было затруднено, поскольку на этом участке дороги лишь одна полоса движения.
Информации о пострадавших нет. Правоохранители разбираются в причинах произошедшего.
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