Грузовик раздавил легковушку на трассе под Сочи

Серьезная авария произошла вечером 4 августа на федеральной трассе Джубга — Сочи в поселке Дагомыс.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в социальных сетях. Предварительно, многотонный грузовик наехал на легковушку. На кадрах видно, что задняя и передняя части иномарки получили сильные повреждения.

В результате ДТП движение в сторону Туапсе было затруднено, поскольку на этом участке дороги лишь одна полоса движения.

Информации о пострадавших нет. Правоохранители разбираются в причинах произошедшего.

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