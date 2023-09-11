Грузовик перевернулся и вылетел за дорожное ограждение в Сочи

Авария произошла недалеко от поста ДПС на Мамайском перевале.

По предварительным данным, водитель не снизил скорость, из-за чего не смог вписаться в поворот. В результате грузовик с продуктами протаранил железное ограждение и вылетел с дороги. По словам очевидцев, удар был очень мощный.

О состоянии водителя ничего неизвестно. В причинах произошедшего разбираются автоинспекторы.

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