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Грузовик перевернулся и вылетел за дорожное ограждение в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-perevernulsya-i-vyletel-za-dorozhnoe-ograzhdenie-v-sochi
Фото t.me/chpsochi

Авария произошла недалеко от поста ДПС на Мамайском перевале.

По предварительным данным, водитель не снизил скорость, из-за чего не смог вписаться в поворот. В результате грузовик с продуктами протаранил железное ограждение и вылетел с дороги. По словам очевидцев, удар был очень мощный.

О состоянии водителя ничего неизвестно. В причинах произошедшего разбираются автоинспекторы.

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