Грузовик перевернулся и вылетел за дорожное ограждение в Сочи
Происшествия
11.09.2023 17:51
Авария произошла недалеко от поста ДПС на Мамайском перевале.
По предварительным данным, водитель не снизил скорость, из-за чего не смог вписаться в поворот. В результате грузовик с продуктами протаранил железное ограждение и вылетел с дороги. По словам очевидцев, удар был очень мощный.
О состоянии водителя ничего неизвестно. В причинах произошедшего разбираются автоинспекторы.
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