Грузовик перекрыл полосу федеральной дороги в Сочи в районе Волконки
Происшествия
28.12.2022 12:14
Грузовик Volvo остановился на 117 км трассы А-147 Джубга — Сочи 28 декабря в 11:40 из-за технической неисправности.
Автомобиль сломался на закрытом повороте и перекрыл всю полосу.
Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение для безопасности водителей и увеличения скорости потока, сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.
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В течение часа для эвакуации неисправного большегруза с дороги привлекли проезжающий MAN. Грузовик отвезли на ближайшую парковку, движение на трассе к 12:49 было восстановлено в полном объеме.
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