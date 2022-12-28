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Грузовик перекрыл полосу федеральной дороги в Сочи в районе Волконки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-perekryl-polosu-federalnoj-dorogi-v-sochi-v-rajone-volkonki
Грузовик перекрыл полосу федеральной дороги в Сочи в районе Волконки
Фото t.me/gibddsochi

Грузовик Volvo остановился на 117 км трассы А-147 Джубга — Сочи 28 декабря в 11:40 из-за технической неисправности.

Автомобиль сломался на закрытом повороте и перекрыл всю полосу.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение для безопасности водителей и увеличения скорости потока, сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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В течение часа для эвакуации неисправного большегруза с дороги привлекли проезжающий MAN. Грузовик отвезли на ближайшую парковку, движение на трассе к 12:49 было восстановлено в полном объеме.

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