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Дорожные работы приостановят в Сочи на время новогодних праздников

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dorozhnye-raboty-priostanovyat-v-sochi-na-vremya-novogodnih-prazdnikov
Дорожные работы приостановят в Сочи на время новогодних праздников
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Проезжую часть с 29 декабря до 7 января освободят от оборудования и дорожно-строительной техники.

Приостановить работы решили для предотвращения пробок из-за ремонта. Восстановительные работы прекратят на оползневых участках на улицах Целинной и Джапаридзе. Также приостановят ремонт дорог по нацпроекту.

Кроме того, на время праздников маршрут № 36 «Морвокзал Сочи — ост. к/т Юбилейный — ул. Целинная» будет курсировать до конечной остановки по улице Целинной, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи с 3 декабря для ремонта оползневого участка ограничили проезд по улице Целинной. Подвижка грунта произошла в районе домов № 29 и № 31 в Центральном районе Сочи. В настоящее время там действует режим ЧС.

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