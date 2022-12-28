Дорожные работы приостановят в Сочи на время новогодних праздников
Общество
28.12.2022 10:31
Проезжую часть с 29 декабря до 7 января освободят от оборудования и дорожно-строительной техники.
Приостановить работы решили для предотвращения пробок из-за ремонта. Восстановительные работы прекратят на оползневых участках на улицах Целинной и Джапаридзе. Также приостановят ремонт дорог по нацпроекту.
Кроме того, на время праздников маршрут № 36 «Морвокзал Сочи — ост. к/т Юбилейный — ул. Целинная» будет курсировать до конечной остановки по улице Целинной, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи с 3 декабря для ремонта оползневого участка ограничили проезд по улице Целинной. Подвижка грунта произошла в районе домов № 29 и № 31 в Центральном районе Сочи. В настоящее время там действует режим ЧС.
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