Грузовик насмерть сбил 7-летнего ребенка на пешеходном переходе в Динском районе

Смертельная авария произошла 30 ноября около 17:30 на улице Садовой в станице Динской.

По предварительным данным, водитель грузовика FAW сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм ребенок скончался. По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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