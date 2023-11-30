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Грузовик насмерть сбил 7-летнего ребенка на пешеходном переходе в Динском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-nasmert-sbil-7-letnego-rebenka-na-peshehodnom-perehode-v-dinskom-rajone
Фото t.me/mvd_23

Смертельная авария произошла 30 ноября около 17:30 на улице Садовой в станице Динской.

По предварительным данным, водитель грузовика FAW сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм ребенок скончался. По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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