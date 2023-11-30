Два человека погибли при столкновении двух иномарок в Кавказском районе

Авария, в котором погибли два человека и еще двое, в том числе 15-летний подросток, получили травмы, произошла 30 ноября на трассе «Кавказ» в Кавказском районе.

По предварительным данным, 68-летний водитель Chevrolet Aveo, поворачивая налево, не уступил Kia Cerato, который двигался по встречной. Произошло столкновение.

В результате водитель и пассажир Chevrolet погибли на месте. Пострадали 31-летний водитель Kia и 15-летний пассажир Chevrolet. Госавтоинспекция проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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