Грузовик «МАЗ» из Новороссийска стал машиной огневой поддержки в зоне СВО

«МАЗ» передали на передовую еще в июне — его подарил один из местных предпринимателей. Тогда грузовик нагрузили едой, водой и обмундированием.

Бойцы прислали видео «МАЗа» с благодарностями и рассказали, что теперь это не просто грузовик — его реконструировали и оборудовали зенитной установкой, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

ЗУ-23 — советская 23-мм спаренная зенитная установка, в составе двух авиационных пушек, станка, прицела ЗАП-23, платформы с ходом, наземного прицела Т-3. В первую очередь она была предназначена для борьбы с низколетящими летательными аппаратами формированиями сухопутных войск.

Позже ее стали активно применять при наземных операциях — для поражения стрелков, полевых укреплений, автомобильной, броневой и танковой техники. Отмечают, что нестареющая ЗУ-23 отлично работает и по БПЛА.

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