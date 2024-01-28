Грузовая «Газель» насмерть сбила пешехода на трассе в Краснодарском крае

Дорожное происшествие случилось 28 января около 1:50 на 207 км федеральной автодороги «Кавказ» в Успенском районе.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля ГАЗ, двигаясь из Невинномысска в Армавир, наехал на мужчину, который неожиданно вышел на проезжую часть.

В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм. Его личность устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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