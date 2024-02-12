Грузооборот портов Краснодарского края снизился в январе

За прошедший месяц грузооборот морских портов России составил 71 млн т. Это на 6,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом грузооборот Азово-Черноморского бассейна, в состав которого входят порты: Новороссийска, Тамани, Кавказ, Темрюка, Туапсе, Анапы, Сочи, Геленджика, Ейска, Ростова-на-Дону, Таганрога и Азова, снизился на 7,1%, составив 24 млн т.

Объем перевалки сухих грузов в южных портах составил 10,6 млн т. (-13,8%), а наливных грузов 13,4 млн т. (-0,9%), сообщает пресс-служба Росморречфлота.

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