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Грузия обогнала европейских производителей по поставкам тихих вин в Россию

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruziya-obognala-evropejskih-proizvoditelej-po-postavkam-tihih-vin-v-rossiyu
Грузия обогнала европейских производителей по поставкам тихих вин в Россию
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В рамках поставок в Россию она опередила Италию.

С января по май 2023 года Грузия увеличила поставки тихих вин на 63% — до 24,15 млн л. Итальянские производители за этот же срок поставили 23,36 млн л. Доля Грузии в поставке тихих вин в РФ составила 19,1%, тогда как в Италии — 18,5%.

Эксперты отметили, что грузинский импорт стал расти еще в конце 2022 года, на это повлияли доброкачественная логистика и оплата. К тому же, по их словам, немалое значение играют и стабильные цены на грузинские вина. В Роскачестве подчеркнули, что продажи тихих грузинских вин растут более чем на 20% год к году из-за снижения интереса к винам из стран дальнего зарубежья, сообщает «Коммерсантъ».

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