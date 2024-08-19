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Груженый самосвал снес ограждение и вылетел на пешеходную дорожку в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzhenyj-samosval-snes-ograzhdenie-i-vyletel-na-peshehodnuyu-dorozhku-v-sochi
Видео канала «Кубань 24»

Авария произошла вечером 18 августа возле рынка на улице Яна Фабрициуса в Хостинском районе города-курорта.

О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях. Предварительно, водитель грузовика Shacman не справился с управлением, снес несколько дорожных ограждений и вылетел на пешеходную дорожку.

В этот момент тротуар был пустым. Пострадавших нет. По словам очевидцев, водитель самосвала мог уснуть за рулем. Точную причину произошедшего устанавливают госавтоинспекторы.

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