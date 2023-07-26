Групповые безвизовые поездки из России в Иран и Китай стартуют 1 августа
Общество
26.07.2023 13:43
О запуске туристического обмена России с Китаем и Ираном сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
«Мы обменялись перечнями туроператоров, все процедуры завершены и буквально со дня на день рассчитываем, что первые группы к нам приедут», — рассказал Решетников.
Также министр отметил, что с 1 августа для путешествий внутри России запустят «электронные визы», сообщает РИА «Новости».
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