Групповые безвизовые поездки из России в Иран и Китай стартуют 1 августа

О запуске туристического обмена России с Китаем и Ираном сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

«Мы обменялись перечнями туроператоров, все процедуры завершены и буквально со дня на день рассчитываем, что первые группы к нам приедут», — рассказал Решетников.

Также министр отметил, что с 1 августа для путешествий внутри России запустят «электронные визы», сообщает РИА «Новости».

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