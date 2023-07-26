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Групповые безвизовые поездки из России в Иран и Китай стартуют 1 августа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruppovye-bezvizovye-poezdki-iz-rossii-v-iran-i-kitaj-startuyut-1-avgusta
Групповые безвизовые поездки из России в Иран и Китай стартуют 1 августа
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

О запуске туристического обмена России с Китаем и Ираном сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

«Мы обменялись перечнями туроператоров, все процедуры завершены и буквально со дня на день рассчитываем, что первые группы к нам приедут», — рассказал Решетников.

Также министр отметил, что с 1 августа для путешествий внутри России запустят «электронные визы», сообщает РИА «Новости».

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