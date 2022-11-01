Группа Uma2rman представила первый в мире клип с фрагментами, снятыми в космосе
Культура
01.11.2022 11:40
Клип на песню «Звезды» представили в московском Музее космонавтики. Его кадры были сняты на Международной космической станции.
«У меня были идеи снять музыкальное видео в космосе. Неожиданно у Uma2rman родилась такая же идея, снять что-то космическое, музыкальное», — сказал космонавт «Роскосмоса» Сергей Корсаков.
«Звезды» стали первым российский клипом, фрагменты которого, также как и звук, были записаны в космосе.
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