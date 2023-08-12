Группа туристов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, есть погибший

Обвал горных пород произошел около 2:00 12 августа в районе альпинистского лагеря «Безенги» в Черекском районе Кабардино-Балкарии.

По данным МЧС, на высоте 3,5 тыс. м на место ночевок «Судейских ночевки» обрушился камнепад. В ведомстве сообщили о том, что есть пострадавшие. На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 6 человек и 1 единицы техники.

«8:40 на место вылетел коммерческий вертолет со спасателями на борту. Дальнейшая информация уточняется», — сообщает пресс-служба МЧС по КБР в Telegram.

По словам директора альпинистского лагеря «Безенги» Алия Анаева, в результате камнепада один человек погиб, пятеро получили различные травмы. Он уточнил, что во время ЧП на стоянке ночевали две группы: 6 альпинистов Федерации альпинизма Санкт-Петербурга и 3 незарегистрированных туристов также из Санкт-Петербурга .

«С Дых-Тау обрушились огромные массы льда и камней, которые за счет своих объемов пересекли ледник Мижирги и достигли стандартного места бивака, до этого считавшегося безопасным, «Судейские ночевки», расположенного на высоте около 3,2 тыс. м», — цитирует ТАСС Анаева.

Следователи СКР организовали доследственную проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, сообщает СУ СК РФ по КБР в Telegram.

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