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Группа туристов из Краснодарского края потерялась при спуске с Софийских озер в Архызе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruppa-turistov-iz-krasnodarskogo-kraya-poteryalas-pri-spuske-s-sofijskih-ozer-v-arhyze
Группа туристов из Краснодарского края потерялась при спуске с Софийских озер в Архызе
Фото t.me/mchskchr

Сообщение о том, что группа туристов из 20 человека потерялась в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики поступило в МЧС 29 июня в 21:50.

Туристы из Краснодарского края отдыхали в одном из палаточных лагерей поселка Архыз. Вечером 29 июня они спускались с Софийских озер в поселок, разделились и пошли в разных направлениях. Одну группу из 12 человек спасатели нашли на спуске. Людей перевели через реку к дороге и спустили в поселок.

Еще 8 человек перестали выходить на связь. На место выехали 4 спасателя Карачаево-Черкесского ПСО и 2 единицы техники. Поисковые работы затрудняли дождь и темное время суток. Вскоре потерявшихся нашли, они вышли к Софийским водопадам. Оттуда людей забрали спасатели. Медпомощь никому не потребовалась.

Группа перед походом в горы в МЧС не регистрировалась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

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