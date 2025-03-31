Группа «Непара» дала благотворительный концерт для бойцов СВО в Краснодаре

Солисты регулярно приезжают с выступлением к солдатам. В этот раз поддержать бойцов решили в Краснодаре.

«В актовом зале госпиталя ни одного свободного места. На выступлении известной группы аншлаг. Несмотря на то, что мест на всех не хватает, люди расположились в проходах. Это не мешает им получать удовольствие от выступления артистов», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Анастасия Назаренко.

Артисты приехали в краевой центр на гастроли. Посетили медучреждение, где выступили перед российскими военными. По словам певца Александра Шоуа, это не просто концерт, а знак благодарности.

«Для меня это какая-то дань уважения людям, которые отвечают своей жизнью за безопасность нашей страны. Это небольшой мой вклад», — сказал российский композитор и певец, участник дуэта «Непара» Александр Шоуа.

Репертуар для своего выступления артисты подготовили тщательно. В него вошли знаменитые хиты. Не обошлось и без импровизации. Александр Шоуа исполнил песню из советского фильма о разведчике.

Досуг раненых бойцов стараются разнообразить регулярно. Выступить артистам помогли местные власти.

«Понятно, что они получают здесь медицинскую помощь для скорейшей своей реабилитации, но важна и психологическая поддержка. Я думаю, такой сюрприз всем понравился», — отметил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.

По словам бойцов, такая поддержка в тылу говорит о многом.

— Очень приятно, спасибо им, что они приехали к нам, это бодрит наш дух. Мы понимаем, что нас ценят, мы уважаем наш тыл.

— Нравится песня «Плачь и смотри» давно уже. Впечатления получим яркие, только хорошие.

— Я даже не ожидал, что группа «Непара» приедет. Приятно послушать, особенно в поддержку наших ребят.

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