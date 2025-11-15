Группа на квадроциклах устроила заезд по дюнам в Анапе, проводится проверка

Более 50 человек разъезжали по улицам курорта и прибрежным зонам на квадроциклах и багги.

Внедорожную технику заметили местные жители. Они пожаловались, что подобные заезды наносят ущерб природе и опасны для окружающих.

Сотрудники полиции Анапы установили более чем 50 участников заезда. В их действиях усматривают состав административного правонарушения — нарушение спецрежима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта.

Полиция проводит проверку, по результатам которой примут процессуальное решение, сообщает ОМВД России по Анапе.

Личности участников и место их проживания уже установлены. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия. После задержания и завершения проверки примут решение о мере наказания.

«Доступ на пляжи Анапы для всех видов транспорта, кроме спецтехники, ограничен. Регулярно проводятся рейды по пресечению правонарушений. Только за последние две недели в Росприроднадзор направлено порядка 60 материалов», — сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

