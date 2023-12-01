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Громкий резкий звук раздался в небе над Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gromkij-rezkij-zvuk-razdalsya-v-nebe-nad-tuapse
Громкий резкий звук раздался в небе над Туапсе
Фото из соцсетей

Хлопок услышали местные жители в нескольких районах города, некоторые даже перепутали его с громом.

По данным ЕДДС Туапсе, в результате громкого хлопка пострадавших, погибших и разрушений инфраструктуры нет. Обстоятельства уточняются, сообщает РИА «Новости».

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