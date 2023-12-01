Громкий резкий звук раздался в небе над Туапсе
Происшествия
01.12.2023 17:34
Хлопок услышали местные жители в нескольких районах города, некоторые даже перепутали его с громом.
По данным ЕДДС Туапсе, в результате громкого хлопка пострадавших, погибших и разрушений инфраструктуры нет. Обстоятельства уточняются, сообщает РИА «Новости».
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