Два громких хлопка в небе встревожили жителей Краснодара
Происшествия
28.02.2024 15:54
Громкие звуки, похожие на взрывы, услышали жители нескольких районов Краснодара 28 февраля около 15:25.
Пользователи соцсетей сообщали, что от хлопков в квартирах дрожали стекла, а во дворах сработали автосигнализации.
В МЦУ Краснодара сообщили, что причиной звука был самолет, преодолевший звуковой барьер. Информации о взрывах и разрушениях в ЕДДС не поступало.
«Напоминаем жителям о том, что нужно доверять только официальным источникам информации», — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», аналогичный случай произошел 27 февраля около 13:30. Хлопок слышали жители Комсомольского и Пашковского микрорайонов.