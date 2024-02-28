Два громких хлопка в небе встревожили жителей Краснодара

Громкие звуки, похожие на взрывы, услышали жители нескольких районов Краснодара 28 февраля около 15:25.

Пользователи соцсетей сообщали, что от хлопков в квартирах дрожали стекла, а во дворах сработали автосигнализации.

В МЦУ Краснодара сообщили, что причиной звука был самолет, преодолевший звуковой барьер. Информации о взрывах и разрушениях в ЕДДС не поступало.

«Напоминаем жителям о том, что нужно доверять только официальным источникам информации», — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аналогичный случай произошел 27 февраля около 13:30. Хлопок слышали жители Комсомольского и Пашковского микрорайонов.