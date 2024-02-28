Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Два громких хлопка в небе встревожили жителей Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gromkij-hlopok-v-nebe-vstrevozhil-zhitelej-krasnodara?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Два громких хлопка в небе встревожили жителей Краснодара
Фото "Кубань 24"

Громкие звуки, похожие на взрывы, услышали жители нескольких районов Краснодара 28 февраля около 15:25.

Пользователи соцсетей сообщали, что от хлопков в квартирах дрожали стекла, а во дворах сработали автосигнализации.

В МЦУ Краснодара сообщили, что причиной звука был самолет, преодолевший звуковой барьер. Информации о взрывах и разрушениях в ЕДДС не поступало.

«Напоминаем жителям о том, что нужно доверять только официальным источникам информации», — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аналогичный случай произошел 27 февраля около 13:30. Хлопок слышали жители Комсомольского и Пашковского микрорайонов.

Поделиться:
Поделиться
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях