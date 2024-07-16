Громкий хлопок в небе 16 июля напугал жителей Краснодара

Днем 16 июля около 10:50 жители некоторых районов краевого центра услышали громкий хлопок.

На пугающий звук пожаловались жители Гидростроя, Славянского и Фестивального микрорайонов, Витаминкомбината, поселков Российского и Плодородного, а также центральной части города.

Ситуацию с громким звуком в небе прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«Хлопок, который слышали жители нескольких районов города, — предположительно, звук самолета, который преодолел звуковой барьер», — сообщили в МЦУ Краснодара.

В ЕДДС города уточнили, что сообщений о чрезвычайных происшествиях из экстренных служб 7 мая не поступало.

Подобные ситуации в краевой столице в последние годы происходят регулярно. Жителей и гостей Краснодара призвали соблюдать спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

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