Громкий хлопок в небе 16 июля напугал жителей Краснодара
Днем 16 июля около 10:50 жители некоторых районов краевого центра услышали громкий хлопок.
На пугающий звук пожаловались жители Гидростроя, Славянского и Фестивального микрорайонов, Витаминкомбината, поселков Российского и Плодородного, а также центральной части города.
Ситуацию с громким звуком в небе прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.
«Хлопок, который слышали жители нескольких районов города, — предположительно, звук самолета, который преодолел звуковой барьер», — сообщили в МЦУ Краснодара.
В ЕДДС города уточнили, что сообщений о чрезвычайных происшествиях из экстренных служб 7 мая не поступало.
Подобные ситуации в краевой столице в последние годы происходят регулярно. Жителей и гостей Краснодара призвали соблюдать спокойствие и доверять информации только из официальных источников.
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