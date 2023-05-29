Громкий хлопок напугал жителей Краснодара

Жители краевого центра сообщили в соцсетях, что 29 мая в 6:30 услышали громкий хлопок. Он был слышен в разных районах города: в центре, Комсомольском, Пашковском, Музыкальном, Восточно-Кругликовском и Юбилейном микрорайонах, а также на Энке и в поселке Российском.

По словам пользователей, громкий хлопок также услышали в Адыгее, Динском и Тимашевском районах.

В комментариях к записям в соцсетях люди рассказали, что хлопок был очень громким:

«У нас дом задрожал. И сигналки на всех машинах во дворе сработали»;

«Да в 6:30, живу в «Губернском»! Проснулась от него!»;

«На Топольковом переулке ехала, слышала грохот, как раз в это время»;

«Я живу на Ростовском шоссе, дом затрясло, больше на взрыв похоже».

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что информации о хлопке в краевой столицы и обращений от населения по этому поводу к ним не поступало.

Вероятно, жители Краснодара услышали громкий хлопок из-за преодоления самолетом звукового барьера. В последнее время жители региона часто слышат хлопки по этой причине.

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