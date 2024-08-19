Грохот и «рычание»: в Краснодаре проводят рейды по выявлению шумных автомобилей

Полицейские 17 и 18 августа провели рейд по выявлению водителей, нарушающих закон о тишине. Речь идет о тех, кто устанавливает на свои авто нестандартные выхлопные системы.

«Ехал, никого не трогал. Догнал сотрудник полиции, попросил развернуться, остановиться. Следом последовала проверка выхлопной системы касаемо громкости звука», — делится водитель Виталий.

«Мы вообще ехали кофе попить. Видим, что какие-то мероприятия проводятся по городу. Остановили, попросили выйти из машины. Сейчас будем измерять выхлоп», — говорит водитель Александр.

«У меня прогоревший выхлоп. Полицейский решили измерить его громкость», — рассказывает оштрафованный водитель Петр.

Сотрудники ДПС замеряют уровень шума при помощи прибора. Процедура измерения проста: водителю полагается «раскрутить» мотор до 3 тыс. оборотов, в то время как полицейский подносит устройство к выхлопной системе. Допустимый уровень громкости — 96 дБ.

«Прибор прошел проверку, опломбирован. Имеется заключение. Этим прибором осуществляются замеры», — объясняет инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД РФ по Краснодару Владимир Петраков.

«Прямо сейчас сотрудники ДПС остановили одну из машин. Измеряем уровень шума — 100 дБ. Как мы видим, прибор показал превышение в 4 дБ», — говорит корреспондент «Кубань 24» Майкл Шнырев.

Если инспектор обнаружит изменения в выхлопной системе, то водителя оштрафуют на 500 рублей. Также выдается предписание убрать самовольный тюнинг в течение 10 дней. Если за это время нарушение не устранят, то автовладельцу грозит аннулирование регистрации на транспорт.

Во время рейда полицейские тормозили и машины с тонировкой на передних боковых стеклах. Пленка на окна допускается, но она должна пропускать не менее 70% света.

Всего за выходные сотрудники ДПС выявили 8 «рычащих» машин, 12 — с техническими неисправностями, 46 — с тонировкой боковых стекол.

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