Греть или не греть: врач рассказал, какой температуры должна быть еда

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Стоит ли тратить время на разогревание пищи или можно съесть обед прямо из холодильника? Экономить время на разогреве еды особенно «любят» студенты и офисные работники. Не вредят ли они своему здоровью холодной едой, рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко.

Она отметила, что необходимости в постоянном употреблении горячих блюд действительно нет. Но лучше всего, если еда будет приблизительно той же температуры, что и тело человека.

«Если мы говорим про завтрак, то тот же самый йогурт сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, если это натуральный продукт без явных консервантов и красителей. Необходимости в регулярном приеме горячей еды нет. Условно, если у вас нет возможности есть горячий суп каждый день, можно обойтись без него. Самое рациональное — употреблять продукты и блюда как минимум комнатной температуры. Но еще лучше — температуры тела человека, чтобы продукты пошли сразу в ферментацию», — сказала Марченко.

По словам врача, есть ряд продуктов, которые нужно есть исключительно горячими. К ним относится, в частности, пища с большим содержанием жиров.

«Многое зависит от блюда, некоторые продукты в горячем виде имеют другие органолептические свойства и более приемлемы для употребления. Например, жиры не в твердом (холодном), а в размягченном (горячем) виде лучше усваиваются и трансформируются в организме. В холодном виде жирам нужно больше времени, чтобы они пошли в переработку, чтобы началась ферментация», — отметила врач.

Некоторые заболевания требуют отказаться как от горячей, так и от холодной пищи. Она раздражает ЖКТ при наличии воспалительных процессов.

«Особенно это касается верхних отделов ЖКТ, которые первыми сталкиваются с различной температурой продуктов питания. Это, например, эзофагиты, раздражение слизистой пищевода, рефлюксная болезнь и ее дальнейшие осложнения, а также эрозивно-язвенные поражения желудка. Плюс блюда из холодильника могут приводить к спазму», — сказала Марченко.

Она отметила, что особые рекомендации, связанные с температурой пищи, врачи чаще всего дают пожилым людям, сообщает радио Sputnik.

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