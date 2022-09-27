Гребцы из станицы Динской взяли три награды Кубка России в Ростове-на-Дону
«Вектор» быстрее всех прошел дистанцию 500 м на лодках «Дракон», оставив позади хозяев воды.
Также «Вектор» стал вторым в гонках на 200 и 2 тыс. м. Все медали команда завоевала в смешанных заездах. Еще две бронзы в краевую копилку доложила «Кубанская волна». Команда центра олимпийской подготовки пришла третьей в смешанном финале на дистанции 2 тыс. метров. А мужской экипаж замкнул тройку призеров на 500 м.
«Была очень серьезная и тяжелая гонка. Конкуренты очень сильные, подготовленные. Нам пришлось потрудиться. Радость переполняет. Команда «Вектор» вышла на такой серьезный, всероссийский уровень», — сказал победитель Кубка России по гребле на лодках «Дракон» Виталий Еременко.
Соревновательный сезон у «драконов» завершен. До прихода зимы динской «Вектор» будет тренироваться на домашней гребной базе. Когда река Вторые Кочеты покроется льдом, гребцы переберутся в зал.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», гребцы из станицы Динской поехали на Кубок России в Ростов-на-Дону.
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