Гражданин Китая незаконно поселил 6 мигрантов в теплицах Красноармейского района

За организацию незаконной миграции гражданина Китая приговорили к трем месяцам в колонии-поселении.

По данным следствия, с октября 2023 года по 8 апреля текущего года гражданин Китайской Народной Республики организовал незаконное пребывание в России шестерых граждан Узбекистана. Он предоставил им помещение на территории тепличного комплекса в станице Старонижестеблиевской.

Жилье для мигрантов он оборудовал местами для приготовления пищи, спальными местами и необходимыми бытовыми предметами, а также провел электричество. На подозреваемого завели уголовное дело. На суде он полностью признал вину, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Красноармейский районный суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три месяца в колонии-поселении, куда ему надлежит следовать под конвоем, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: более 200 нелегальных мигрантов депортировали за неделю из Краснодарского края.