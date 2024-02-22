Гражданин Австрии нашел своего пропавшего 7-летнего ребенка в Краснодарском крае

Об этом рассказал главный судебный пристав Новосибирской области Сергей Неведомский.

Ранее в региональное УФССП поступило исполнительное производство на розыск 7-летнего мальчика по инициативе его отца, являющегося гражданином Австрии. Изначально предполагали, что ребенок может находится в Новосибирске у своей тети.

Однако, выяснилось, что мальчик находится в Краснодарском крае. Известно, что его 40-летняя мать является уроженкой Сочи. Она привезла ребенка в Россию без согласия отца в феврале 2023 года. С тех пор гражданин Австрии ничего не знал о местонахождении своего сына, сообщает ТАСС.

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