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Гражданин Австрии нашел своего пропавшего 7-летнего ребенка в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/grazhdanin-avstrii-nashel-svoego-propavshego-7-letnego-rebenka-v-krasnodarskom-krae
Гражданин Австрии нашел своего пропавшего 7-летнего ребенка в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом рассказал главный судебный пристав Новосибирской области Сергей Неведомский.

Ранее в региональное УФССП поступило исполнительное производство на розыск 7-летнего мальчика по инициативе его отца, являющегося гражданином Австрии. Изначально предполагали, что ребенок может находится в Новосибирске у своей тети.

Однако, выяснилось, что мальчик находится в Краснодарском крае. Известно, что его 40-летняя мать является уроженкой Сочи. Она привезла ребенка в Россию без согласия отца в феврале 2023 года. С тех пор гражданин Австрии ничего не знал о местонахождении своего сына, сообщает ТАСС.

Читайте также: приставы вернули в Севастополь ребенка, похищенного отцом из Краснодара. Родители ребенка находятся в процессе развода. Мать живет в Севастополе, а отец увез сына в Краснодар.

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