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Граждане Украины смогут въехать в РФ из других стран через два пункта пропуска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/grazhdane-ukrainy-smogut-vehat-v-rf-iz-drugih-stran-cherez-dva-punkta-propuska
Граждане Украины смогут въехать в РФ из других стран через два пункта пропуска
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Россия вводит с 16 октября для приезжающих с территории других стран граждан Украины особый порядок въезда.

Согласно распоряжению правительства РФ, с полуночи 16 октября граждане Украины смогут въехать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и воздушный пункт пропуска в аэропорту Шереметьево в Москве.

Правила касаются всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также детей до 14 лет, которые едут в сопровождении родителей или опекунов, являющихся иностранцами. При этом мера не касается граждан Украины младше 14 лет, которых сопровождают граждане России.

В документе уточняется, что это временная мера для обеспечения безопасности жителей России в нынешних условиях.

Порядок, действующий для граждан Украины, находящихся на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в том числе в зоне СВО, сохраняется — они могут въехать в РФ через пункты пропуска на административной границе между новыми субъектами и сопредельными территориями, сообщает ТАСС.

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