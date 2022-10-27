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Граждан с неснятой судимостью разрешили привлекать к службе во время мобилизации

Политика
27.10.2022 17:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/grazhdan-s-nesnyatoj-sudimostyu-razreshili-privlekat-k-sluzhbe-vo-vremya-mobilizatsii
Граждан с неснятой судимостью разрешили привлекать к службе во время мобилизации
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене действующего запрета призыва на военную службу граждан, судимых за совершение тяжкого преступления.

Принятые поправки предусматривают, что призыву на службу не подлежат граждане с неснятой или непогашенной судимостью по определенным преступлениям. Например, это граждане, которые отбывают наказание или имеют непогашенную судимость за сексуальное насилие над несовершеннолетними.

Также не призовут осужденных за терроризм, угон самолета, поезда или корабля, за госизмену, незаконное обращение с ядерными материалами, шпионаж и покушение на государственных деятелей или насильственный захват власти.

Поправки внесут в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума РФ приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации.

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