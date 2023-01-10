Границы территорий и зоны охраны утвердили для трех памятников федерального значения Кубани

Объекты находятся в Ейске — бюст дважды Героя Советского Союза Тимофея Хрюкина, могила чемпиона мира по борьбе Ивана Поддубного и «Могила 214 советских детей, зверски умерщвленных в душегубках немецко-фашистских захватчиков в октябре 1942 года».

Краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия организовало разработку документов — проектировщики изучили архивы и литературу. Также они проанализировали окружающую застройку и определили территории, подлежащие защите.

«На Кубани находится более 5 тыс. памятников федерального значения. Они представляют особую ценность для истории и культуры Российской Федерации. Преимущественно это объекты археологического наследия. Только 62 — памятники архитектуры, истории и монументального искусства», — сказал заместитель губернатора Роман Лузинов.

Сведения об установленных территориях внесут в Единый реестр недвижимости и градостроительные документы.

Бюст дважды Героя Советского Союза, генерала-полковника авиации Тимофея Хрюкина установлен в городском парке имени Горького. Уроженец Ейска дважды был награжден медалью «Золотая звезда» — в 1939 году за мужество, храбрость и героизм в боях с японской авиацией, в 1945 году — за образцовое выполнение боевых заданий командования. Автор памятника летчика — советский скульптор-монументалист Евгений Вучетич.

Могила шестикратного чемпиона мира по французской (греко-римской) борьбе находится в парке, названном в его честь. Иван Поддубный жил в Ейске с 1927 по 1949 год.

На кладбище Ейска находится могила 214 советских детей. Воспитанники Симферопольского детского дома были убиты в душегубках в 1942 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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