«Ъ»: границы Краснодара могут расширить в 2024 году для строительства домов

О возможном расширении краевой столицы сообщил представитель одной из строительных компаний города.

Отмечается, что административные границы Краснодара могут расширить уже в текущем году для строительства новых домов. Представитель застройщика подчеркнул, что в центральных районах города возник дефицит земельных участков. При этом объемы строительства жилых домов в Краснодаре в ближайшее время не снизятся.

По оценке экспертов, активная застройка продолжится в северо-восточной части Краснодара, а также в расположенных поблизости населенных пунктах Динского района, сообщает «Ъ-Кубань».

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