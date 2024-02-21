Гранату, мины и боевые снаряды нашли на этой неделе в огородах жители Кубани

Всего за прошедшую неделю в Краснодарском крае нашли и уничтожили 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

На вызовы об обнаружении взрывоопасных предметов сотрудники ОМОН «Шторм-Юг» и «Пластун» выезжали каждый день.

Так, житель станицы Нижегородской в Апшеронском районе нашел у себя в огороде две минометные мины калибра 82 и 50 мм. Аналогичным образом житель Горячего Ключа нашел гранату Ф-1, а житель поселка Совхозного в Славянском районе обнаружил артиллерийский снаряд 75 мм. Еще один боеприпас калибром 152 мм нашли при отсыпке дороги в станице Полтавской.

Еще 10 боеприпасов времен войны нашли в лесах и полях Анапы, Крымского, Абинского и Северского районов, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: житель Кубани пытался сдать на металлолом авиабомбу, приняв ее за огнетушитель. Мужчина обнаружил предмет со следами коррозии в лесу около станицы Холмской Абинского района.