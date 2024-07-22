График движения шести трамваев изменится по вечерам 22 и 24 июля в Краснодаре

Расписание трамваев изменят 22 и 26 июля из-за ремонта путей на улице Дмитриевская Дамба.

Последние трамваи по маршруту № 6 «Юбилейный — Димитрова» отправятся:

в 21:45 из Юбилейного микрорайона;

в 21:32 от улицы Димитрова.

Вагоны трамвая № 7 «Западное депо — Димитрова» будут ехать последним рейсом:

в 21:55 от Западного депо;

в 21:45 от Димитрова.

Трамваи маршрутов № 6 и 7 от Димитрова в сторону Юбилейного микрорайона и Западного депо будут ехать по улицам Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров и Горького.

Последние вагоны маршрута № 22 «Димитрова — Петра Метальникова» отправятся:

в 21:38 от Димитрова;

в 21:59 от Петра Метальникова.

От Петра Метальникова рейс в 22:38 будет ехать до Димитрова по улицам Островского, Клинической, Колхозной, Коммунаров и Гоголя.

На маршрутах № 1, 8 и 20 изменения коснутся только последних рейсов, которые едут в Восточное депо после 22:30. От конечных остановок на улицах Декабристов и Петра Метальникова трамваи будут ехать по улицам Островского, Клинической, Колхозной, Коммунаров и Гоголя.

Жителей города просят быть внимательными и учитывать эти изменения при планировании поездок. Информацию о движении трамваев можно уточнить по телефону 8 (861) 262-51-15, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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